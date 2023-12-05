Франция ввела санкции против лидера движения ХАМАС Яхьи Синвара, заморозив его активы. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Франция во вторник заморозила активы главы ХАМАС в Газе Яхьи Синвара», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Париж на данный момент работает с партнерами над введением санкций в отношении отдельных лиц ХАМАС, а также финансовой сети движения на уровне Европейского союза.

Франция 13 ноября ввела санкции на национальном уровне в отношении военного командира ХАМАС Мохаммеда Дейфа и его заместителя Марвана Иссы.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Израилю нужно конкретизировать цели своей военной операции в секторе Газа, не ограничиваясь лишь «уничтожением ХАМАС».

Ранее Макрон подтвердил, что ХАМАС освободил из плена трех французских подростков.