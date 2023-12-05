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В России предложили создать Каспийский совет

Лавров: Каспийский совет повысил бы эффективность сотрудничества в регионе

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Россия с уверенностью может сказать, что сотрудничество на Каспии достигло высокого уровня, но требуются дополнительные усилия по улучшению качества пятистороннего взаимодействия, такой мерой могло бы стать создание Каспийского совета. С таким предложением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами МИД Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении, передает ТАСС.

По мнению Лаврова, такой Совет позволил бы повысить качество взаимодействия прикаспийских государств, укрепить его международно-правовых основы.

Дипломат указал, что состоявшаяся встреча посвящена на раз этим задачам.

«Мы выделили широкий круг тем, которые важны в контексте реализации решений каспийских саммитов, и сконцентрируемся на целом ряде практических вопросов, целом ряде проектов документов, которые находятся на нашем рассмотрении», — сказал глава МИД РФ в ходе встречи с коллегами в Москве.

В этот же день в ходе встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым Лавров заявил, что Формат «3+3» с участием Армении, Азербайджана, Грузии, России, Турции и Ирана постепенно «обретает плоть» и превращается во все более перспективную площадку для переговоров.

Ранее Лавров поставил на место немецкую журналисту, пытавшуюся исказить смысл его слов о работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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