Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали о планах Путина в День волонтера

Песков анонсировал заседание Наблюдательного совета «Движения первых» с Путиным

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Совещание состоится 5 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как он отметил в ходе регулярного брифинга, данное мероприятия станет основным пунктом в повестке дня главы государства. При этом Песков подчеркнул, что 5 декабря в стране отмечается День волонтера.

«Путин будет заниматься делами детей и молодежи. <...> Как сообщалось, как [помощник российского лидера Юрий] Ушаков говорил, завтра состоятся рабочие визиты [президента] в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Все произойдет за сутки», — указал пресс-секретарь Кремля, сделав соответствующее объявление до ответов на вопросы журналистов.

4 декабря глава государства посетил международную выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ. В тот же день здесь состоялась церемония вручения премии «Волонтер года».

Владимир Путин лично вручил награду победителю главной номинации «Лучший волонтер года». Премию получила Наталья Аминева, которая вместе с детьми и мужем активно помогает участникам российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал переговоры Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий