В Кремле рассказали о планах Путина в День волонтера

Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании Наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Совещание состоится 5 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как он отметил в ходе регулярного брифинга, данное мероприятия станет основным пунктом в повестке дня главы государства. При этом Песков подчеркнул, что 5 декабря в стране отмечается День волонтера.

«Путин будет заниматься делами детей и молодежи. <...> Как сообщалось, как [помощник российского лидера Юрий] Ушаков говорил, завтра состоятся рабочие визиты [президента] в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Все произойдет за сутки», — указал пресс-секретарь Кремля, сделав соответствующее объявление до ответов на вопросы журналистов.

4 декабря глава государства посетил международную выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ. В тот же день здесь состоялась церемония вручения премии «Волонтер года».

Владимир Путин лично вручил награду победителю главной номинации «Лучший волонтер года». Премию получила Наталья Аминева, которая вместе с детьми и мужем активно помогает участникам российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал переговоры Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии.