В Армении отвергли закон против признания Карабаха азербайджанским

Законопроект оппозиции, предполагающий отказ от признания Нагорного Карабаха частью Азербайджана, не попал в повестку пленарной сессии парламента Армении, передает ТАСС. Как заявил оппозиционный депутат Арцвик Минасян, это стало следствием решения правящей партии «Гражданский договор».

«Фракция «Гражданский договор» своим голосованием отвергла инициированный 58 тыс. гражданами Армении проект, еще раз подтвердив свою нелегитимность», — пояснил парламентарий.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха. При этом в НКР приняли решение о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Ранее Армению сравнили с «тонущим кораблем».