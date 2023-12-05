Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Армения не отправит своего представителя на заседание ПА ОДКБ в Москве

Спикер парламента Армении не примет участие в заседании ПА ОДКБ в Москве

close
100%
Асатур Есаянц/РИА Новости

Спикер парламента Армении Ален Симонян не примет участие в заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) 19 декабря в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь Симоняна Цовинар Хачатрян, заявление размещено на сайте парламента республики.

Симонян о своем решении уведомил спикера Госдумы Вячеслава Володина, направив ему официальное письмо. В заседании ПА ОДКБ не примет участие и делегация парламента Армении, указано в заявлении.

При этом в начале прошлой недели помощник президента РФ Юрий Ушаков информировал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует приехать в Санкт-Петербург в конце декабря на заседание ЕАЭС и на неформальную встречу лидеров СНГ — 25 и 26 декабря соответственно.

Накануне президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что казахстанский лидер приедет на оба мероприятия в Петербурге.

Ранее Путин объяснил непобедимость россиян.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий