Армения не отправит своего представителя на заседание ПА ОДКБ в Москве

Спикер парламента Армении Ален Симонян не примет участие в заседании Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) 19 декабря в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь Симоняна Цовинар Хачатрян, заявление размещено на сайте парламента республики.

Симонян о своем решении уведомил спикера Госдумы Вячеслава Володина, направив ему официальное письмо. В заседании ПА ОДКБ не примет участие и делегация парламента Армении, указано в заявлении.

При этом в начале прошлой недели помощник президента РФ Юрий Ушаков информировал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует приехать в Санкт-Петербург в конце декабря на заседание ЕАЭС и на неформальную встречу лидеров СНГ — 25 и 26 декабря соответственно.

Накануне президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что казахстанский лидер приедет на оба мероприятия в Петербурге.

Ранее Путин объяснил непобедимость россиян.