Тупиковая ситуация обострила борьбу на Украине за место Владимира Зеленского. Об этом написала испанская газета Mundo.

По данным издания, конфликт на Украине продолжается из-за паралича на фронте и в то же время с началом боевых действий в тылу. Из-за отмены президентских выборов в 2024 году несколько кандидатов на смену Владимиру Зеленскому начинают предпринимать шаги.

Издание считает одним из ключевых игроков в борьбе за место Зеленского бывшего советника его офиса Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов). В интервью изданию он заявил, что Зеленский достиг высшего уровня некомпетентности. Арестович считает, что на Украине нужно провести выборы, чтобы отстранить Зеленского от власти.

Другим кандидатом Mundo назвало нынешнего мэра Киева Виталия Кличко. Он в разговоре с газетой заявил, что не под запись готов сказать о Зеленском все, что о нем думает. Издание отметило, что между Кличко и Зеленским уже несколько месяцев напряженные отношения, после того как главу Киева обвинили в ненадлежащем состоянии убежищ.

Также Mundo заявило, что на место президента Украины еще претендует главком вооруженных сил Украины Валерий Залужный — про их конфликт с Зеленским уже некоторое время пишут как украинские, так и западные СМИ.

Последним в списке кандидатов на пост главы Украины расположился бывший президент Украины Петр Порошенко, пишет издание.

1 декабря жена президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что не хочет, чтобы ее муж баллотировался на новый президентский срок.

Сам Зеленский заявил румынскому изданию Digi24, что он не намерен идти на второй срок, если выборы главы государства состоятся после окончания боевых действий. По словам украинского лидера, его страна находится на последней и самой сложной стадии конфликта, однако президент затруднился ответить, когда она закончится.

Ранее в Великобритании предложили Зеленскому бежать с Украины.