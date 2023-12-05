В Испании заявили об активизации борьбы на Украине за место Зеленского

Тупиковая ситуация в зоне боевых действий привела к активизации внутриполитической борьбы на Украине, участники которой стремятся занять место действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет испанская газета Mundo.

Как указано в материале, в настоящее время на фронте наблюдается «паралич». При этом, по словам авторов статьи, украинские граждане столкнулись с «боевыми действиями в тылу».

В частности, некоторые кандидаты на пост главы государства начали беспокоиться из-за возможной отмены выборов в 2024 году. Согласно информации издания, политики решили принять определенные меры и вынудить Зеленского провести выборы даже на фоне вооруженного противостояния.

Журналисты подчеркнули, что летом 2023 года между украинским правительством и оппозицией существовал консенсус о нежелательности организации всеобщего голосования. Однако «тупиковая ситуация» на линии соприкосновения, о которой публично заявил главнокомандующий армией страны Валерий Залужный, изменила позицию многих кандидатов.

«Оппоненты [Зеленского] вступают в гонку с неопределенным финалом, который трудно предугадать», — говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что одним из соперников действующего президента является Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов). В прошлом он занимал должность советника офиса украинского лидера, но после отставки начал открыто говорить о некомпетентности Зеленского.

Еще одним кандидатом на пост главы государства, по данным газеты, является киевский мэр Виталий Кличко. Более того, в выборах могут принять участие главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и бывший президент страны Петр Порошенко. СМИ уже не раз писали о напряженных отношениях всех троих с Зеленским, уточняется в статье.

Тем не менее журналисты подчеркнули, что в случае проведения всеобщего голосования Киев столкнется с рядом проблем. В том числе речь идет о необходимости отменить военное положение на время выборов. Если это произойдет, мужчины призывного возраста смогут беспрепятственно выехать за границу, резюмировали авторы публикации.

Ранее на Украине рассказали, при каких обстоятельствах Зеленский может согласиться провести президентские выборы.