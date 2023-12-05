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Политолог объяснил резкую смену западной риторики по Украине

Политолог Перла: Запад пытается усыпить бдительность России

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv объяснил, почему западные СМИ в последнее время пытаются заставить своих читателей и зрителей поверить в скорую победу России, говоря о том, что санкции не сработали, а контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалено. По мнению эксперта, Запад лишь пытается усыпить бдительность Москвы.

«Я не хочу сказать, что абсолютно все западные журналисты и аналитики врут. Как раз наоборот, они основываются на реальных фактах. Но нужно понимать другое. Если, действительно, нам будет предложено перемирие, то не для того, чтобы сказать «вы победили». А для того чтобы обмануть», — считает политолог.

По его словам, США и их союзники пытаются создать ситуацию, при которой Россия, расслабившись, начнет развивать новые территории, а Запад будет готовиться к большому противостоянию.

До этого обозреватель Лукас Лейрос в статье, опубликованной в издании InfoBRICS, отмечал, что западные политики и журналисты готовят общественное мнение к неизбежному поражению Украины. Колумнист считает, что истинная причина Киева заключается в военном превосходстве России.

Ранее сенатор конгресса США от Республиканской партии Рон Джонсон выразил мнение, что мирные переговоры являются единственным способом завершить конфликт на Украине.

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