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Стало известно о военных мотивах Финляндии для закрытия границ с РФ

РИА Новости: Финляндия собирается впустить в страну армию США

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Алексей Даничев/РИА Новости

Власти Финляндии собираются впустить на свою территорию американскую армию на фоне закрытия всех пограничных переходов на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что официальной причиной такой политики Финляндии на границе с РФ является борьба с нелегалами, однако у решения Хельсинки закрыть погранпереходы могут быть военные мотивы.

«Все дело в американских планах по созданию военной базы <…> ВВС США берут в оборот авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми — третий по пассажиропотоку в стране. Там разместят и истребители F-35 финских ВВС», — говорится в статье на сайте агентства.

Как подчеркнул доцент Хельсинкского университета политолог Йохан Бэкман, на данный момент уже готов черновой вариант соглашения об оборонном сотрудничестве между США и Финляндией. Он полагает, что закрыть границу потребовали в НАТО, пишет РИА Новости.

28 ноября Финляндия закрыла все пограничные переходы на границе с Россией на две недели для лиц, которые ищут убежище в стране. Вскоре после этого решения погранслужба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией.

До этого финский министр по делам Европы Андерс Адлеркройц заявил, что Российская сторона якобы пошла на ряд циничных преднамеренных шагов против Финляндии.

Ранее министерство иностранных дел Финляндии объявило о подготовке открытого онлайн-курса по антироссийским санкциям.

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