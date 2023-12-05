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Венесуэла планирует принять закон, который определит Эссекибо частью страны

Депутат Венесуэлы: будет принят закон, определяющий Эссекибо частью страны

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Ivan Alvarado/Reuters

Правительство Венесуэлы планирует принять закон, в соответствии с которым спорная с Гайаной земля Эссекибо войдет в состав республики. Об этом заявила РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Иления Роса Медина Карраско.

Ранее в Венесуэле провели референдум, на котором жители страны поддержали интеграцию Эссекибо в состав национальной территории.

«Конечно, этот вопрос получит свое развитие, речь идет о том, чтобы сделать его неотъемлемой частью территории. Это будет закон, который четко определит Гайану-Эссекибо как часть территории и придаст ей статус», — сказала Карраско.

Она отметила, что эта территория получит особый статус и будет разработан комплексный план развития.

Жители Эссекибо получат новые удостоверение личности, добавила депутат.

До этого глава Гайаны Ирфаан Али заявил, что не отдаст территорию под контроль Каракаса.

Ранее США призвали Венесуэлу и Гайану к мирному решению территориального спора.

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