В России заявили, что рассчитывают на приезд Алиева на неформальный саммит СНГ

Россия рассчитывает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в работе неформального саммита Содружества Независимых Государств (СНГ), который пройдет в конце декабря в Санкт-Петербурге. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем на участие, как это было и в прошлые годы, президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева», — сказал Лавров.

Как сообщал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, 18 декабря в Москве состоится встреча глав правительств стран — членов СНГ. 25 декабря в Санкт-Петербурге пройдет заседание высшего совета ЕАЭС на уровне президентов, на следующий день состоится неформальная встреча глав стран СНГ.

В начале прошлой недели сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует приехать в Санкт-Петербург в конце декабря на заседание ЕАЭС и на неформальную встречу лидеров СНГ.

Ранее сообщалось, что Путин и Токаев встретятся в Санкт-Петербурге в конце декабря.