В Южной Корее прокомментировали сообщения СМИ о поставках Украине боеприпасов

Позиция Южной Кореи по отправке оружия Украине не изменилась, страна поставляет только гуманитарную помощь и военные товары. Об этом заявили в Минобороны республики, комментируя сообщение американской газеты The Washington Post, что Южная Корея поставили Украине артиллерийских боеприпасов больше, чем все европейские страны вместе взятые, передает РИА Новости.

«Мы заявляли не раз, что наши военные оказывают поддержку Украине в ее борьбе за сохранение независимости, предоставляя гуманитарную помощь и военные товары», — заявил представитель ведомства Чон Ха Гю на брифинге журналистам, подчеркнув, что позиция правительства страны по данному вопросу не изменилась.

В ноябре глава южнокорейского Минобороны Син Вон Сик на брифинге по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Южная Корея приняла решение продолжить оказывать поддержку Украине по просьбе США.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.