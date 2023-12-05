В Госдуме призвали без сомнений сбивать западные беспилотники у берегов Крыма

Вооруженным силам РФ должны позволить считать законной целью для поражения западные разведывательные беспилотники, курсирующие в небе над Черным морем и у побережья Крымского полуострова. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Михаил Шеремет, передает РИА Новости.

По словам парламентария, перед ударами украинских войск на указанной территории всегда начинают летать иностранные дроны. При этом их полеты продолжаются по несколько часов, подчеркнул он.

«Уверен, они ведут не только сбор разведывательных данных, которые затем передают украинской стороне, но и координируют атаки. Эти разведывательные дроны нужно объявить законной целью для поражения. Их нужно уничтожать вне всякого сомнения», — указал Шеремет.

Законодатель добавил, что произошедшее в ночь на 5 декабря не является исключением. Как отметил депутат, западные страны направляют свои дроны в акваторию Черного моря ради дальнейшей эскалации конфликта.

Утром российское Министерство обороны сообщило о ликвидации 22 украинских летательных аппаратов над акваторией Азовского моря и территорией Крымского полуострова. Более того, согласно информации ведомства, еще 13 дронов были перехвачены в тех же районах.

Ранее два украинских БПЛА попытались атаковать нефтебазу, распложенную в Крыму.