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Пушков прокомментировал исторический рост цены на золото

Пушков указал на цену золота как еще один признак завершения гегемонии США

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Umit Bektas/Reuters

Сенатор Алексей Пушков указал на цену золота как еще один признак завершения гегемонии Соединенных Штатов. Об этом он пишет в своем Telegram-канале.

На нью-йоркской бирже Comex стоимость золота достигала рекордной отметки выше $2100 за тройскую унцию, несмотря на то, что коррекция опускала это значение до $2070 в моменте.

«Накопление американского госдолга, достигшего уже 33,5 триллиона долларов, неограниченная работа печатного станка ФРС, плюс санкции против России и арест ее долларовых резервов, — все это подрывают доверие к американской валюте. Еще один признак «конца истории» гегемонии США, какой все ее знали», — пишет Пушков.

До этого в Кремле прокомментировали состояние российской экономики.

Песков отметил, что рост идет, несмотря на беспрецедентные рестрикции, и стабильность в экономике страны обеспечена.

Ранее эксперт предрек продолжение роста цены золота.

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