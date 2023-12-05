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В Белом доме заявили, что США ожидали взятия Киева в первые дни после начала СВО

Пресс-секретарь Белого дома: США в первые дни СВО ждали, что ВС РФ возьмут Киев

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Global Look Press

Власти США ожидали, что российские войска возьмут Киев в первые дни после начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят», — сказала она в ходе брифинга.

До этого президент РФ Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с африканской делегацией. Стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине путем мирных переговоров. Глава российского государства показал участникам встречи парафированный договор Москвы и Киева, который стороны подписали вскоре после начала специальной военной операции (СВО).

По словам Путина, Россия отводила войска из-под Киева прошлой весной по просьбе властей Украины. Он указал, что отвод военных сил РФ производился с целью окончательного заключения мирного договора.

Как отметил Путин, Украина «выкинула документ на свалку истории» после отвода войск Россией. Он также заявил, что Москва не отвергает переговоры, в отличие от Киева.

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.

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Операция на Украине
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