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Захарова разъяснила, кому предназначалось фраза Лаврова «оставьте меня в покое»

Захарова пояснила, что фраза Лаврова на заседании ОБСЕ адресовалась фотографу

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Произнесенная на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым фраза «Оставьте меня в покое» была адресована фотографу. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глава российского внешнеполитического ведомства прервал свое выступление фразой Can you leave me alone, please (с англ. -«Не могли бы вы оставить меня в покое, пожалуйста»). Во время трансляции заседания СМИД ОБСЕ не было понятно, к кому именно с этими словами обратился Лавров.

Захарова пояснила, что фраза министра предназначалось фотографу от организаторов мероприятия. По ее словам, фотограф «просто не поверил, что российский министр на заседании, и решил подползти так близко, чтобы поверить собственным глазам».

Официальный представитель МИД подчеркнула, что на Западе, пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована, использовали эту фразу в качестве «слогана» и «мема». Захарова отметила, что западные журналисты с этой же целью пошли на создание фейка, использовав сделанную до начала официального заседания фотографию с главами внешнеполитических ведомств государств-членов ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что немецкая журналистка Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) Александра фон Намен, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике на пресс-конференции в Скопье, несколько лет работала в Москве.

Ранее Путин прокомментировал идею о «гендерно-нейтральном боге».

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