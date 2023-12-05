Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-советник Кучмы заявил, что союзники все реже помогают Украине

Бывший советник Кучмы Соскин: США и ЕС все реже оказывают Украине помощь

close
100%
Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

США и Евросоюз, которые являются главными союзниками Украины, все реже оказывают ей военную и финансовую помощь. Об этом на своем YouTube-канале заявил
бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Все понимают, что на Штаты надеяться нечего и на Европу тоже», — сказал он.

Соскин также отметил, что украинцы постепенно начали осознавать невозможность победы Украины в конфликте, поэтому многие высказываются за переговоры.

Ранее Олег Соскин назвал «издевательством» масштабы помощи от Германии.

По его словам, то, что делают с украинцами, — посмешище.

До этого бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что конфликт на Украине завершится победой России в случае, если Соединенные Штаты перестанут оказывать Киеву необходимую помощь.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий