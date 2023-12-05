Экс-советник Кучмы заявил, что союзники все реже помогают Украине

США и Евросоюз, которые являются главными союзниками Украины, все реже оказывают ей военную и финансовую помощь. Об этом на своем YouTube-канале заявил
бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Все понимают, что на Штаты надеяться нечего и на Европу тоже», — сказал он.
Соскин также отметил, что украинцы постепенно начали осознавать невозможность победы Украины в конфликте, поэтому многие высказываются за переговоры.
Ранее Олег Соскин назвал «издевательством» масштабы помощи от Германии.
По его словам, то, что делают с украинцами, — посмешище.
До этого бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон сказал, что конфликт на Украине завершится победой России в случае, если Соединенные Штаты перестанут оказывать Киеву необходимую помощь.
Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.