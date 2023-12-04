Путин высказался о выходе России из ряда международных институтов

Президент России Владимир Путин заявил, что выход РФ из ряда международных правозащитных институтов не означает игнорирование их прав. Его слова в ходе встречи с членами президентского Совета по правам человека (СПЧ) передает РИА Новости.

По словам российского лидера, Москва готова сотрудничать со всеми заинтересованными странами и находить решения для формирования эффективной, справедливой и равной для всех системы обеспечения прав человека.

Путин отметил, что гражданские институты более приспособлены к оперативному поиску возможных решений в этой сфере в силу своей гибкости и СПЧ уже принял определенные шаги в этой области.

На открытии заседания СПЧ президент России заявил, что международные институты, призванные продвигать права человека, ангажированы Западом. По словам Путина, решение РФ выйти из состава этих организаций было вызвано намерением продолжать четко выполнять свои обязательства в области прав человека.

1 декабря Путин обновил состав СПЧ. Он включил в него руководителя АНО «Белый Интернет», гендиректора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элину Сидоренко и еще несколько человек.

Ранее Путин заявил о необходимости серьезно относиться к правам человека в новых регионах России.