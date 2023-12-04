Путин заявил о необходимости серьезно относиться к правам человека в новых регионах России

Необходимо самым серьезным образом относиться к соблюдению прав человека в новых регионах России. Об этом на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил президент страны Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«Права человека в Новороссии, в Донбассе, да и в прилегающих регионах — нужно к этому относиться самым серьезным образом. Это потребует и профессионализма, и настойчивости, потому что те, кому это не выгодно, предпочитают никаких проблем здесь вообще не замечать», — сказал Путин.

30 сентября член СПЧ Александр Брод сообщил, что новые регионы активно интегрируются в правовое пространство России.

День прав человека празднуется в мире ежегодно 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Впервые День прав человека стал праздноваться в 1950 году.

1 декабря Путин обновил состав СПЧ. Он включил в него руководителя АНО «Белый Интернет», гендиректора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элину Сидоренко и еще несколько человек.

Ранее Путин заявил, что СПЧ ООН ангажирован странами Запада.