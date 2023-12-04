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Time включил Путина в шорт-лист претендентов на человека года

Time включил Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин вошел в шорт-лист претендентов на звание человека года по версии американского журнала Time, сообщается на сайте издания.

Time пояснил, что Путин в 2023 году столкнулся с мятежом «Вагнера», но в итоге только укрепил свои позиции и усилил влияние. В 2007 году это издание уже признавало российского лидера человеком года. Также Путин неоднократно попадал в рейтинг самых влиятельных людей на планете.

Кроме того, в списке претендентов числятся глава КНР Си Цзиньпин, король Великобритании Карл III, бывший президент США Дональд Трамп и певица Тэйлор Свифт.

Ранее стало известно, что председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина стала главным «разрушителем» 2023 года по версии американской газеты Politico. В материале указано, что руководитель финансового регулятора внесла ощутимый вклад в укрепление российской экономики.

Ранее Путин рассказал о влиянии взрывов «СП» на отношения России и ФРГ.

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