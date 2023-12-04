Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию

Помощник президента России Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что российский лидер на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию. Слова Ушакова передает Life.

«Это будет рабочий визит, переговоры прежде всего с наследным принцем Саудовской Аравии, до этого мы залетим еще в Эмираты, там тоже будет рабочий визит, надеюсь, очень полезные переговоры, которые считаем крайне важными», — сказал Ушаков.

В июне Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели встречу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Сегодня, 4 декабря, Владимир Путин во время переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в декабре встретится в Санкт-Петербурге со своими коллегами по СНГ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) на традиционном неформальном саммите.

Ранее Путин заявил об отправке российского зерна в Африку.