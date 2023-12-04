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Путин рассказал о влиянии взрывов «СП» на отношения России и ФРГ

Путин: прерванные контакты России и ФРГ не выгодны обоим государствам

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Павел Бедняков/РИА Новости

Россия и Германия более 50 лет развивали выгодное сотрудничество, но оно было прервано диверсией на «Северных потоках». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России, передает ТАСС.

По словам главы государства, контакты были прагматичными и деловыми, они приносили выгоду не только обоим государствам, но и всей Европе. Путин отметил, что привлекательной сферой двустороннего взаимодействия всегда была энергетика.

Президент подчеркнул, что Россия десятилетиями надежно, без сбоев снабжала ФРГ по доступным, приемлемым ценам и газом, и нефтью, и другим сырьем.

«И это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на «Северных потоках», — резюмировал Путин.

4 декабря на торжественной церемонии вручения верительных грамот президент посоветовал новым послам посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Он обратил внимание, что экспозиция дает возможность понять, чем живет страна.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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