Сенатор конгресса США от Республиканской партии Рон Джонсон выразил мнение, что мирные переговоры являются единственным способом завершить конфликт на Украине. Слова Джонсона передает The Hill.

«Единственный способ закончить эту войну — это урегулирование путем переговоров, потому что большая часть Украины будет разрушена», — заявил Джонсон, подчеркнув, что Россия не потерпит поражение в этом конфликте.

Кроме того, Джонсон считает, что американский конгресс не должен отдавать ни одного доллара на выделение помощи Украине, пока в США не проведут миграционную реформу.

4 декабря польский генерал Леон Коморницкий заявил, что российские военные перешли на тактику полного уничтожения ВСУ.

Председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий говорил, что страны Запада все ближе к признанию поражения власти Владимира Зеленского на Украине.

До этого британский депутат Боб Сили заявлял, что недостаток военной поддержки от западных стран не позволил контрнаступлению ВСУ добиться успеха.

Ранее в США рассказали о сомнениях украинских военных чиновников в победе ВСУ.