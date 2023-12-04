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Премьер Словакии не верит в военное решение конфликта на Украине

Премьер Фицо заявил, что не верит в военное решение украинского конфликта

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Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Премьер Словакии Роберт Фицо не верит в военное решение конфликта на Украине. Об этом глава словацкого кабмина написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по итогам телефонного разговора с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

«Мы не верим в военное решение конфликта на Украине, потому что это приводит только к ненужному кровопролитию безрезультатно», — написал Фицо.

Премьер Словакии добавил, что национальные интересы Братиславы «иногда вступают в противоречие с интересами Украины», поэтому Фицо подтвердил приверженность запрету импорта украинской сельхоз продукции.

Глава кабмина также в ходе разговора исключил поставки оружия и боеприпасов Киеву, однако отметил, что Словакия готова помочь Украине с разминированием территории, а также сотрудничать с Киевом в энергетической сфере.

До этого зампред парламента Словакии Любош Блаха заявил, что словаков никто никогда не заставит ненавидеть Россию.

Ранее премьер Словакии раскритиковал стратегию США и Евросоюза по Украине.

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