Британский политик Джордж Гэллоуэй в своем аккаунте в социальной сети Х написал, что среди политических кругов растет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским и его единственный вариант спасения — это бегство.

«Ему повезет, если ему удастся бежать из страны живым», — написал он.

Журналист добавил, что президента критикует все больше украинских политиков, увеличивается число представителей власти, которые сомневаются в правильности его курса. Так, Гэллоуэй подчеркнул, что даже жена Владимира Зеленского не поддерживает возможность его участия в предстоящих президентских выборах.

1 декабря жена президента Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что не хочет, чтобы ее муж баллотировался на новый президентский срок.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские власти принесли много зла народу страны, но самим украинцам надо решать, что делать дальше.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.