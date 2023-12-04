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Президент Республики Сербской захотел объявить независимость в случае победы Трампа

Додик захотел объявить независимость Республики Сербской в случае победы Трампа

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Reuters

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что может провозгласить независимость от Боснии и Герцеговины в случае, если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в 2024 году. Его слова приводит TV Prva.

Додик заявил, что когда Дональд Трамп стал президентом США в 2016 году, у него было намерение заявить о независимости Республики Сербской, однако его окружение испугалось подобного развития событий, и ему пришлось этого не делать.

«Должен сказать, что сегодня я сожалею, что не сделал этого. Но если бы Трамп снова победил, думаю, я бы не колебался», — сказал Додик.

Он также отметил, что верит в независимость Республики Сербской в будущем.

До этого сообщалось, что Республика Сербская (РС) планирует организовать референдум с целью получить независимость от Боснии и Герцеговины (БиГ) в 2024 году, если Запад не перестанет давить на сербов этой страны.

Босния и Герцеговина состоит из двух энтитетов — Федерации Боснии и Герцеговины (хорвато-мусульманский) и Республики Сербской. Между ними расположен округ Брчко, который находится под международным управлением. В системе государственного управления представлены три основных народа: босняки (исламские славяне), хорваты (католики) и сербы (православные). Каждый энтитет имеет собственную конституцию и органы власти — законодательные, исполнительные и судебные.

Ранее президент Республики Сербской заявил, что Босния и Герцеговина должна рассмотреть возможность присоединения к БРИКС вместо Европейского союза (ЕС).

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