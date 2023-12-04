В Госдуме отреагировали на готовность Эстонии закрыть границу с Россией

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова заявила, что Россия не будет в ответ закрывать границу с Эстонией. Слова Журовой передает «Лента.ру».

«Гипотетически это возможно. Они говорили об этом, намекали всячески разными сигналами. Мы обычно такие вещи просто осуждаем, но в ответ не закрываем свои границы. Тем более у нас, наоборот, начинается эксперимент с электронной визой для граждан — двухнедельная виза, чтобы посетить нашу страну, будет доступна для ряда стран», — добавила парламентарий.

3 декабря глава пограничного управления Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус заявила, что эстонско-российская граница может быть закрыта в любой момент. По ее словам, те, кто уже поехал в Российскую Федерацию, могут оказаться в тупике и тогда вернуться обратно будет очень сложно.

Она отметила, что при принятии соответствующего решения Таллинном контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Эстонии и РФ могут быть закрыты в течение часа. Калмус подчеркнула, что данное решение находится в стадии обсуждения.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начали выдавать предупредительные листовки по пути к России.