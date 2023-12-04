Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Белый дом предупредил конгресс США, что деньги для Украины закончатся к концу года

Bloomberg: у США полностью закончатся ресурсы для поддержки Украины к концу года

close
100%
Emily Elconin/Reuters

Белый дом предупредил конгресс США, что у Штатов к концу календарного года полностью закончатся средства для помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу административно-бюджетного управления Белого дома Шаланду Янг, которая написала письмо с соответствующим посылом конгрессменам.

«У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас закончились деньги, и почти закончилось время», — говорится в письме Янг.

Она также предупредила конгресс, что бездействие с его стороны может не только поставить под угрозу «достигнутые Украиной успехи», но и повысить вероятность успешного ведения боевых действий со стороны России.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США очень нуждается в одобрении конгрессом выделения дополнительных средств на поддержку Украины.

По его словам, в дополнительное финансирование включены средства для Израиля, а также деньги на безопасность границы. Кирби подчеркнул, что Белый дом призывает конгресс незамедлительно разблокировать средства на нужды Киева.

Ранее стали известны сроки голосования сената США по выделению пакета помощи Киеву.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий