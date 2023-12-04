Белый дом предупредил конгресс США, что деньги для Украины закончатся к концу года

Белый дом предупредил конгресс США, что у Штатов к концу календарного года полностью закончатся средства для помощи Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главу административно-бюджетного управления Белого дома Шаланду Янг, которая написала письмо с соответствующим посылом конгрессменам.

«У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас закончились деньги, и почти закончилось время», — говорится в письме Янг.

Она также предупредила конгресс, что бездействие с его стороны может не только поставить под угрозу «достигнутые Украиной успехи», но и повысить вероятность успешного ведения боевых действий со стороны России.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США очень нуждается в одобрении конгрессом выделения дополнительных средств на поддержку Украины.

По его словам, в дополнительное финансирование включены средства для Израиля, а также деньги на безопасность границы. Кирби подчеркнул, что Белый дом призывает конгресс незамедлительно разблокировать средства на нужды Киева.

Ранее стали известны сроки голосования сената США по выделению пакета помощи Киеву.