ХАМАС обвинил прокурора МУС Карима Хана в предвзятости

Движение ХАМАС раскритиковало прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, недавно посетившего Израиль и Палестину. Соответствующее заявление появилось в официальном Telegram-канале организации.

В сообщении указано, что в ходе поездки на Ближний Восток представитель международной инстанции посетил только еврейское государство и Палестину. При этом прокурор отказался от поездки в сектор Газа.

Члены движения подчеркнули, что в результате Карим Хан не удосужился ознакомиться с позицией ХАМАС по поводу конфликта. Подобное решение, по мнению палестинской организации, противоречит основополагающим принципам правосудия.

«Мы решительно осуждаем заявления Карима Хана и его предвзятость в пользу ложных и вводящих в заблуждение версий Израиля», — подчеркивается в заявлении движения.

2 декабря прокурор МУС Карим Хан прибыл в город Рамаллу, где встретился с палестинским президентом Махмудом Аббасом. Перед этим — 30 ноября — он побывал в Израиле.

По данным агентства WAFA, в ходе встречи с прокурором президент Палестины Махмуд Аббас потребовал привлечь израильские власти к ответственности за удары по сектору Газа. Кроме того, он указал на необходимость наказать действующее правительство еврейского государства за атаки против палестинского народа на Западном берегу реки Иордан и в городе Иерусалиме.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал судить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за продолжение боевых действий в секторе Газа.