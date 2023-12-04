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НАТО обсудит укрепление сотрудничества с нейтральной Швейцарией

Адмирал НАТО Бауэр обсудит укрепление сотрудничества с нейтральной Швейцарией

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Global Look Press

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр в ходе визита в Швейцарию обсудит укрепление сотрудничества с этой страной, обладающей нейтральным статусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Швейцарии.

Бауэр встретится с министром обороны, защиты населения и спорта Виолой Амхерд и с шефом армии Томасом Зюсли. Представитель НАТО также посетит Лабораторию радиологического и химико-бактериологического анализа, расположенную Шпице, отмечается в материале.

«Во время своего визита Роб Бауэр проведет встречу с Виолой Амхерд, чтобы обсудить развитие ситуации в сфере безопасности и способы интенсификации сотрудничества в плане политики безопасности», — следует из сообщения.

С Томасом Зюсли Бауэер обсудит ситуацию на Украине и ее последствия для Европы и Североатлантического альянса.

Кроме этого, стороны затронут вопрос о сотрудничестве между Швейцарией и НАТО, которое «напрямую касается швейцарской армии» в рамках программы «Партнерство ради мира».

До этого политолог объяснил, чем обернется вступление в НАТО для Швейцарии.

Ранее экс-глава военного комитета НАТО предостерег Швейцарию от сближения с альянсом.

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