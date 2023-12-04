В Венесуэле поддержали вхождение в страну подконтрольного Гайане региона

В Венесуэле прошел референдум, в результате которого более 10 млн человек поддержали вхождение в состав страны подконтрольного Гайане региона Эссекибо. Об этом пишет El Universal со ссылкой на избирком страны.

По данным издания, президент Национального избирательного совета (CNE) Элвис Аморосо заявил о 10 554 320 голосов за присоединение региона к Венесуэле. В этом смысле он указал на массовое участие венесуэльцев в голосовании.

В рамках референдума было представлено пять вопросов, в последнем из которых говорилось о создании штата Гайана-Эссекибо. На него положительно ответили 95,93% респондентов.

Отмечается, что регион Эссекибо, расположенный в северо-восточной части Южной Америки, богат нефтью. Его общая площадь составляет 160 тыс. кв. м. Эссекибо занимает три четверти Гайаны и в настоящее время находится под ее управлением.

До этого координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби говорил, что Гайане и Венесуэле следует найти мирное решение территориального спора до достижения договоренностей по этому поводу.

Ранее президент Николас Мадуро обвинил США в попытке организовать государственный переворот в Венесуэле в 2002 году.