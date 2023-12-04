Почти половина украинцев выступила за компромисс в переговорах с РФ

Почти половина украинцев поддержали идею переговоров с Российской Федерацией. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на данные социального опроса группы «Рейтинг».

44% опрошенных считают, что нужно искать компромиссное решение на переговорах с привлечением других стран.

При этом сообщается, что что 48% жителей Украины выступают за отказ от проведения переговоров и желают продолжения боевых действий. До этого число сторонников такого решения составляло 60%.

Уточняется, что больше половины жителей восточной части Украины согласны на переговоры.

До этого сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что конфликт между Россией и Украиной закончится путем переговоров, а Москва не проиграет из-за наличия ядерного оружия. Он подчеркнул, что в ходе противостояния обе стороны несут серьезные потери и большая часть Украины может быть разрушена. Поэтому чем быстрее Москва и Киев «достигнут урегулирования путем переговоров, тем лучше».

Ранее Болтон предрек победу России в случае прекращения помощи Украине от США.