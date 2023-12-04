В Кремле назвали Украину «бездонной бочкой»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга, что странам Евросоюза все сложнее финансировать Украину.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, касающийся публикации в газете Financial Times об усилении ультраправых настроений в Европе и кризисе в Германии, в результате которого Украина может недополучить €50 млрд.

«Наверное, это скорее вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее платить деньги в бездонную бочку Украины», — пояснил Песков.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала ABC News заявил, что администрация США очень нуждается в одобрении конгрессом выделения дополнительных средств на поддержку Украины.

По его словам, в дополнительное финансирование включены средства для Израиля, а также деньги на безопасность границы. Кирби подчеркнул, что Белый дом призывает конгресс незамедлительно разблокировать средства на нужды Киева.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.