Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Литве призвали пересмотреть концепцию безопасности страны

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал пересмотреть концепцию безопасности страны

close
100%
Mandel Ngan/Pool/AP

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал пересмотреть концепцию безопасности государства, которая была построена 30 лет назад, чтобы улучшить положение в этой сфере. Его слова приводит портал Delfi.

Он сообщил, что в возглавляемой им партии «Союз Отечества – Христианских демократов» подготовят план действий, который следует реализовать для улучшения ситуации в оборонной сфере.

«Мы обменялись мнениями по поводу моего интервью и статей. В общем, о возможных более опасных для Литвы геополитических сценариях, которые в случае реализации повлияют и на нашу ситуацию с геополитической безопасностью», — сказал Ландсбергис.

Он не уточнил, из чего состоит разрабатываемый план, однако заметил, что он «должен перерасти в какие-то политические шаги». Ландсбергис добавил, что попросил подготовить план к концу этого года.

С его точки зрения, геополитическая архитектура, построенная после Холодной войны, рушится на глазах, но в Литве пока избегают разговора о возникших экзистенциальных угрозах. Ландсбергис также отметил возросшие угрозы восточному флангу НАТО, но затруднился ответить, будут ли они реализованы.

«Я не могу сказать, когда это произойдет. Может быть, десятилетие, может быть, пять лет, может быть, несколько лет. Мне очень трудно сказать. Но времени у нас может быть очень немного – я это действительно чувствую и очень четко осознаю», — сказал политик.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа обратился к министру иностранных дел республики Габриэлюсу Ландсбергису, призвав его сохранять спокойствие и воздержаться от заявлений «из кустов» по поводу военной угрозы со стороны России.

Ранее в Литве упрекнули Запад за отношение к конфликту на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий