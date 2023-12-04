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Песков анонсировал участие Путина в награждении премией «Волонтер года»

Песков: Путин сегодня посетит выставку-форум «Россия» для награждения волонтеров

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 4 декабря примет верительные грамоты у вновь прибывших послов зарубежных стран, а также проведет заседание Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом в ходе брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что обычно на подобных встречах с руководителями иностранных дипломатических миссий российский лидер выступает с обзорной речью. В частности, Путин говорит о работе по внешнеполитическим вопросам.

Кроме того, вечером глава государства намерен провести заседание с членами Совета по правам человека. Как указал Песков, мероприятие состоится в формате видеоконференции.

«Будет выступать председатель [СПЧ] Валерий Фадеев. Будет еще целый ряд выступлений по разным темам. <...> Весьма содержательное заседание совета можно ожидать», — уточнил пресс-секретарь Кремля.

Он добавил, что в этот же день Путин примет участие в церемонии награждения победителей премии «Волонтер года». Торжественное мероприятие состоится на ВДНХ, где в настоящее время проходит международная выставка-форум «Россия».

1 декабря пресс-служба российского лидера анонсировала встречу Путина с 21 вновь прибывшим послом зарубежных стран. В заявлении подчеркивалось, что в церемонии передачи верительных грамот также примут участие представители Великобритании и Германии.

Ранее президент РФ обновил состав Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека.

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