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Президент Палестины призвал увеличить поставки помощи в сектор Газа

Президент Палестины Аббас призвал удвоить поставки помощи в сектор Газа

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент Палестины Махмуд Аббас провел телефонные переговоры с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис, в ходе которых заявил о необходимости удвоить поставки необходимой помощи на территорию сектора Газа. Об этом пишет агентство WAFA со ссылкой на канцелярию Аббаса.

Как следует из текста, палестинский лидер призвал приложить усилия для обеспечения сектора Газа водой, топливом и электричеством, а также сделать все возможное, чтобы медицинские учреждения могли возобновить работу.

«Аббас заверил вице-президента США в своей готовности работать над реализацией решения о создании двух государств на основе резолюций международного права, начиная с получения Государством Палестина полноправного членства в ООН по решению Совета Безопасности и созыва международной мирной конференции», — следует из текста заявления.

До этого президент Палестины Махмуд Аббас потребовал от Международного уголовного суда (МУС) активизировать работу по военным преступлениям Израиля.

Ранее Аббас призвал к полному прекращению огня в секторе Газа.

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