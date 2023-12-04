Экс-премьер Израиля возложил ответственность за потери в секторе Газа на ХАМАС

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет возложил ответственность за потери среди мирных жителей в секторе Газа на ХАМАС. На своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) он написал, что пока радикальная группировка существует, ситуация не изменится.

«Ответственность за это несет только ХАМАС. Самый быстрый способ остановить это — помочь Израилю - или, по крайней мере, не вмешиваться — уничтожить ХАМАС», — написал Беннет.

С его точки зрения, террором в сторону мирных жителей палестинского анклава ХАМАС пытается сделать так, чтобы мир помешал ЦАХАЛ ликвидировать радикалов. Беннет подчеркнул, что «Израиль пойдет на многое» чтобы добиться своей цели минимизировав потери среди гражданских лиц.

«Но у нас нет волшебной палочки, которая помешала бы ХАМАС причинить вред гражданскому населению. Сейчас мы действуем в густонаселенных районах. Мы призываем гражданское население переместиться в обозначенные безопасные зоны и очистить районы боевых действий», — подчеркнул он.

Экс-премьер Израиля считает, что до сих пор подобная тактика работала хорошо. Это неприятно, но это лучшее, что можно сделать, констатировал Беннет.

1 декабря в секторе Газа был отменен режим прекращения огня, введенный в рамках сделки о перемирии между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Стороны приостановили боевые действия на семь дней, в течение которых ХАМАС отпустил на свободу 110 заложников.

Ранее Израиль перешел к активным боевым действиям в южной части сектора Газа.