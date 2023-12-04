Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин осудил попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Си Цзиньпин выступил против внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии

close
100%
Pedro Nunes/Reuters

Правительство КНР выступает против вмешательства других государств во внутриполитическую ситуацию в Белоруссии. Об этом в ходе двусторонних переговоров с президентом республики Александром Лукашенко заявил китайский лидер Си Цзиньпин, передает ТАСС.

Он отметил, что Пекин всегда рассматривал отношения с Минском в долгосрочной перспективе. Более того, по словам главы государства, КНР готова и дальше принимать меры для укрепления стратегического взаимодействия с Белоруссией.

«Мы твердо поддерживаем Белоруссию в выборе пути развития в соответствии с ее национальной спецификой, выступаем против вмешательства внешних сил в ее внутренние дела», — добавил Си Цзиньпин.

Также он обратил внимание, что Пекин рассчитывает на «оказание взаимной поддержки и продвижение прагматического сотрудничества» в отношениях с Минском. Как сказал китайский лидер, в феврале 2023 года Лукашенко посетил страну с официальным визитом и тогда стороны договорились продолжать двустороннее взаимодействие на высоком уровне.

«За последний год политическое доверие между нашими странами окрепло, международное сотрудничество стало более тесным», — резюмировал глава государства.

3 декабря Александр Лукашенко прибыл в Пекин, чтобы принять участие в переговорах с Си Цзиньпином. Встреча началась утром следующего дня в государственной резиденции Дяоюйтай.

Ранее Лукашенко раскрыл один из ключевых вопросов двусторонних переговоров с китайским коллегой.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий