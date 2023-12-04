Си Цзиньпин осудил попытки внешнего вмешательства в дела Белоруссии

Правительство КНР выступает против вмешательства других государств во внутриполитическую ситуацию в Белоруссии. Об этом в ходе двусторонних переговоров с президентом республики Александром Лукашенко заявил китайский лидер Си Цзиньпин, передает ТАСС.

Он отметил, что Пекин всегда рассматривал отношения с Минском в долгосрочной перспективе. Более того, по словам главы государства, КНР готова и дальше принимать меры для укрепления стратегического взаимодействия с Белоруссией.

«Мы твердо поддерживаем Белоруссию в выборе пути развития в соответствии с ее национальной спецификой, выступаем против вмешательства внешних сил в ее внутренние дела», — добавил Си Цзиньпин.

Также он обратил внимание, что Пекин рассчитывает на «оказание взаимной поддержки и продвижение прагматического сотрудничества» в отношениях с Минском. Как сказал китайский лидер, в феврале 2023 года Лукашенко посетил страну с официальным визитом и тогда стороны договорились продолжать двустороннее взаимодействие на высоком уровне.

«За последний год политическое доверие между нашими странами окрепло, международное сотрудничество стало более тесным», — резюмировал глава государства.

3 декабря Александр Лукашенко прибыл в Пекин, чтобы принять участие в переговорах с Си Цзиньпином. Встреча началась утром следующего дня в государственной резиденции Дяоюйтай.

Ранее Лукашенко раскрыл один из ключевых вопросов двусторонних переговоров с китайским коллегой.