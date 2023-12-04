Рейтинг Зеленского оказался в два раза ниже, чем у Залужного

Рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского оказался в два раза ниже, чем у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по результатам опросов, рейтинг Зеленского упал до 37%, а у Залужного он составляет 70%.

Один из депутатов Верховной рады на условиях анонимности рассказал журналу Economist, что конфликт между Зеленским и Залужным может дестабилизировать Украину. Источники The Economist в Киеве объясняют этот конфликт провалом контрнаступления. При этом в столице понимают, что выводы Залужного относительно тупика на фронте справедливы, но публично признать это не могут.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский больше не обладает самыми высокими показателями доверия у жителей страны, пишет «Страна.ua». По опросу группы «Рейтинг», большинство украинцев сделали выбор в пользу главкома ВСУ Валерия Залужного — полностью доверяют военному 63% респондентов, а скорее доверяют — 19%. Согласно исследованию, показатели Зеленского оказались ниже, о полном доверии главе государства заявили 39% опрошенных, а вариант «скорее доверяю» выбрали 33% респондентов. Общий рейтинг Залужного составляет 82%, когда у украинского лидера — 72%.

Ранее Запад заподозрили в попытке заморозить конфликт Зеленского с Залужным.