Болтон предрек победу России в случае прекращения помощи Украине от США

Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что конфликт на Украине завершится победой России в случае, если Соединенные Штаты перестанут оказывать Киеву необходимую помощь. Его слова передает The Hill.

По его словам, у России «армия гораздо больше» в сравнении с Украиной, Киеву необходима «помощь со стороны». Болтон отметил, что в противостоянии на истощение, если Соединенные Штаты не помогут украинцам, то Россия окажется победителем.

«Я думаю, что люди в палате представителей и пенате должны сильнее оказывать давление на Байдена, чтобы он разработал стратегию победы в отношениях с Украиной, не просто предотвращая поражение Украины, но и выясняя, как Украина может победить», — сказал Болтон.

Он предположил, что украинцы «обеспокоены возможной потерей некоторой американской поддержки», призвав найти способ оказать Киеву дополнительную помощь.

«Я думаю, что мы должны быть очень обеспокоены российским дипломатическим наступлением… Это может произойти в любой момент, поэтому мы должны быть к этому готовы», — констатировал он.

До этого сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон заявил, что конфликт между Россией и Украиной закончится путем переговоров, а Москва не проиграет из-за наличия ядерного оружия.

Ранее Херш рассказал о тайных переговорах между РФ и Украиной.