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Арестович рассказал, как разрешить противоречия на Украине

Арестович: условный «майдан» или переворот могут разрешить противоречия на Украине

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Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Разрешить противоречия, которые накопились на Украине за последние годы, можно только экстраординарным путем. Об этом заявил экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

По его словам, таковыми могут быть военный переворот или «условный «майдан». Среди других вариантов — изменение позиции центральной власти или выборы.

Арестович выразил мнение, что действующая власть на Украине власть утрачивает свою легитимность. При этом страна, как он считает, нуждается в непопулярных решениях.

«В военное время это несет прямую опасность как для государства, так и для всех нас», — заключил Арестович.

До этого политик заявил, что в 2022 году подписание в Стамбуле мирного соглашения между Украиной и Россией было сорвано. По словам экс-советника офиса президента Украины, стамбульские инициативы «были очень неплохими», но украинская сторона приняла решение о продолжении боевых действий.

В конце ноября Арестович обвинил союзников Киева, обещавших настоящую поддержу, в том, что они ее так и не предоставили, то есть «кинули» Украину.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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