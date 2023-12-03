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Спикера палаты представителей США назвали «коллаборационистом Трампа»

Экс-конгрессвумен Чейни назвала спикера Джонсона коллаборационистом Трампа

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Elizabeth Frantz/Reuters

Бывший член палаты представителей США от Республиканской партии Лиз Чейни завила, что действующий спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон был «соавтором» усилий Дональда Трампа в попытке сохранить власть после поражения на президентских выборах в 2020 году. Ее слова приводит CBS.

«Если вы посмотрите на то, что пытается сделать Дональд Трамп, то увидите, что он не сможет сделать это в одиночку. Ему нужны помощники… А история Майка Джонсона — это история его коллаборациониста», — заявила Чейни.

По ее словам, спикер палаты представителей «опасен», и его позиция в связи с выборами 2020 года была неправильной.

Он знал, что делал, поддерживая попытки Трампа пересмотреть результаты предыдущих выборов президента, и «теперь знает, что то, что он делает и говорит, неправильно», отметила экс-конгрессвумен.

До этого спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Белый дом мешает проведению расследования возможных преступлений президента США Джо Байдена.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп объявил о начале «крестового похода» против Джо Байдена.

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