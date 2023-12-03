Спикера палаты представителей США назвали «коллаборационистом Трампа»

Бывший член палаты представителей США от Республиканской партии Лиз Чейни завила, что действующий спикер нижней палаты парламента Майк Джонсон был «соавтором» усилий Дональда Трампа в попытке сохранить власть после поражения на президентских выборах в 2020 году. Ее слова приводит CBS.

«Если вы посмотрите на то, что пытается сделать Дональд Трамп, то увидите, что он не сможет сделать это в одиночку. Ему нужны помощники… А история Майка Джонсона — это история его коллаборациониста», — заявила Чейни.

По ее словам, спикер палаты представителей «опасен», и его позиция в связи с выборами 2020 года была неправильной.

Он знал, что делал, поддерживая попытки Трампа пересмотреть результаты предыдущих выборов президента, и «теперь знает, что то, что он делает и говорит, неправильно», отметила экс-конгрессвумен.

До этого спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Белый дом мешает проведению расследования возможных преступлений президента США Джо Байдена.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп объявил о начале «крестового похода» против Джо Байдена.