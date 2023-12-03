В Франции СМИ диаметрально поменяли риторику о конфликте на Украине. Это заметил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо и прокомментировал в соцсети X.

«Полная смена нарратива во французских СМИ,» — отметил политик, комментируя сюжет французского телеканала LCI под заголовком «Что, если в конечном итоге Украина проиграет».

Он напомнил, что те, кто осмелились сказать очевидное получали оскорбления в течение 18 месяцев. Они предрекли, что глава Украины Владимир Зеленский проиграет. Филиппо отметил, что необходимо перестать отправлять на Украину оружие и оказывать этой стране финансовую поддержку.

«Нужно было вести переговоры о мире!» — резюмировал Филиппо.

В конце ноября французский депутат Филиппо призвал забыть о Зеленском и начать диалог с РФ. Также, по его словам, Соединенные Штаты и ФРГ «хотят как можно скорее вернуть себе рынки сбыта в России».

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