В США сочли необходимым укрепление палестинских сил безопасности

Палестинские силы безопасности надо укрепить, чтобы в перспективе они могли взять на себя обеспечение безопасности в Газе. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис на пресс-конференции по итогам встреч с лидерами Ближневосточного региона, передал ТАСС.

«Палестинские силы безопасности должны быть укреплены, чтобы <…> взять на себя ответственность за безопасность в Газе», — сказала Харрис.

Она уточнила, что до тех пор необходимо принять меры безопасности, приемлемые для Израиля, жителей Газы, администрации Палестины и международных партнеров.

Вице-президент США обратила внимание, что арабским лидерам предложено три направления развития Газы после окончания конфликта. Помимо обеспечения безопасности, в них включены восстановление анклава и обеспечение его управления администрацией Палестины.

Накануне в США заявили, что территорию сектора Газа должны контролировать палестинцы.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.