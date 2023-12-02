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В Израиле заявили, что ХАМАС сорвал паузу в Газе отказом вернуть 17 заложников

Глава МО Израиля Галант возложил вину за срыв перемирия на ХАМАС

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imago/Global Look Press

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что вина за срыв гуманитарной паузы в секторе Газа лежит на палестинском радикальном движении ХАМАС, которое отказалось освободить из заложников 17 женщин и детей, передает ТАСС.

По его словам, соглашение о прекращении огня между сторонами, которое удалось достичь благодаря участию посредников из США, Катара и Египта, заключалось на конкретных условиях: ХАМАС должен освободить из плена всех женщин и детей, захваченных 7 октября.

«ХАМАС нарушил это соглашение. После того как он передал 80 похищенных, что само по себе очень важно, он отказывается вернуть 17 женщин и детей, находящихся в его руках, 15 женщин и двух детей», — сказал министр.

Утром 1 декабря пресс-служба израильских войск заявила о срабатывании систем противовоздушной обороны (ПВО) на территории страны. Согласно информации ЦАХАЛ, средства защиты ликвидировали в небе выпущенную со стороны сектора Газа ракету.

Галант отметил, что израильская армия возобновила операцию в секторе Газа в полную силу.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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