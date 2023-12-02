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Израиль планирует расширение военной операции в Газе

Министр Галант: ЦАХАЛ расширит присутствие на юге сектора Газа

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Israeli Defense Forces/Reuters

Для борьбы с ХАМАС армия Израиля начала действовать в областях сектора Газа, в которых раньше не проводились военные действия. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«В последние два дня мы (…) работаем в тех областях, где не работали в прошлом месяце, и число таких областей будет увеличиваться», — заявил министр.

2 декабря сообщалось, что армия Израиля за сутки с момента срыва перемирия с ХАМАС нанесла удары по 400 объектам в палестинском анклаве. «Ожидается, что ЦАХАЛ расширит зону наземных операций на юге сектора Газа», — отметило издание со ссылкой на Галанта.

До того стало известно, что ЦАХАЛ проводит рейды в палестинских городах на Западном берегу.

1 декабря ВВС Израиля снова стали наносить удары по ХАМАС в секторе Газа.

В свою очередь, ХАМАС возложил ответственность за возобновление боевых действий в Газе на Израиль.

Ранее в Палестине заявили об отсутствии еды и лекарств на севере сектора Газа.

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