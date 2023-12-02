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США стремятся к возобновлению гуманитарной паузы в Газе

Вице-президент Харрис: США работают над возобновлением гуманитарной паузы в Газе

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Global Look Press

Соединенные Штаты предпринимают усилия для возобновления гуманитарной паузы в секторе Газа. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем работать над поддержкой усилий, целью которых является возобновление паузы в боевых действиях», — сказала Харрис, выступая на пресс-конференции в рамках климатического форума ООН в Дубае.

Вице-президент пояснила, что основная цель усилий направлена на вызволение новых заложников в координации с властями Катара.

Говоря о будущем завершении палестино-израильского конфликта, Харрис отметила, что США не видят возможности оставления движения ХАМАС у власти в Газе.

1 декабря президент США Джо Байден обсудил с лидером Палестины реформу администрации.

До того США заявили о возможности ограничений военных поставок Израилю.

Ранее заместитель директора ЦРУ в соцсети поддержала Палестину.

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