В Мадриде прошел многотысячный марш в поддержку Палестины

В Мадриде прошла многотысячная акция против войны в Палестине, демонстранты требуют остановить израильскую операцию в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Марш <…> прошел под лозунгами «Мадрид с Палестиной. Остановить геноцид в Газе», «Израиль убивает, Европа спонсирует», «Палестина, свобода», «Это не война, это геноцид», «От реки до моря Палестина победит», — сообщил корреспондент агентства.

Помимо плакатов демонстранты несли флаги Палестины и ряда левых политических партий Испании.

Протестующие призвали испанское правительство к закрытию израильского посольства и к запрету испанским военным поддерживать Израиль — напрямую или в рамках НАТО.

30 ноября Израиль отозвал посла из Испании.

Причиной этого стали высказывания премьер-министра Испании Педро Санчеса, который выразил сомнение в соблюдении Израилем международного гуманитарного права.

Ранее в Испании рассказали, кто поддержал мирный саммит по Ближнему Востоку.