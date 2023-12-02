В ЕС напомнили Израилю о международном праве на фоне возобновления боев

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на своей странице в соцсети X напомнил Израилю о необходимости соблюдать международное право при возобновлении боевых действий после истечения срока перемирия между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС.

В сообщении он с сожалением напомнил, что боевые действия в Газе возобновились и число потерь среди гражданского населения продолжает расти. Он добавил, что особое значение имеет тот факт, что Израиль осуществляет свое право на самооборону.

«Необходимо, чтобы Израиль соблюдал международное гуманитарное право и законы войны. Это не только моральное обязательство, но и юридическое», — написал Боррель.

Он добавил, что периода перемирия не хватило для доставки необходимой гуманитарной помощи, и призвал вновь возобновить гуманитарные паузы.

Утром 1 декабря ЦАХАЛ возобновил боевые действия против ХАМАС, обвинив движение в нарушении условий перемирия. Саудовский телеканал Al Hadath сообщил, что срок действия режима прекращения огня и гуманитарного перемирия в секторе Газа истек, ХАМАС не заявил о его продлении.

Ранее сообщалось, что поступившая в ходе перемирия помощь покрывает менее 1% нужд населения Газы.