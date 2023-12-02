Медведев сравнил масштаб Москвы со странами Европы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии вручения премии «Юрист года — 2023» заявил, что Москва по своему масштабу больше, чем большинство государств Европы «средней паршивости». Его слова приводит ТАСС.

«Конечно, мы понимаем, что такое Москва. Это больше (по масштабу. — «Газета.Ru»), чем большинство государств Европы средней, так сказать, паршивости, что называется», — сказал Медведев.

Также Медведев заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин поскромничал, говоря, что он сейчас находится на хозяйственной работе. По словам Медведева, работа «закалила Сергея Семеновича как блестящего юриста».

3 декабря в России отмечается День юриста. В этот день Медведев вручил Собянину премию в специальной номинации «За вклад в защиту социальных и трудовых прав». Также Медведев подчеркнул, что российские юристы делают все, чтобы сводить на нет попытки недружественных стран навязать право избранных.

Ранее Медведев рассказал, как Россия отреагирует на вмешательство во внутренние дела.